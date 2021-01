Quand Lewandowski compare Klopp à un "mauvais prof"

Robert Lewandowski n'oublie pas d'où il vient, et n'oublie pas ses anciens entraîneurs. Dans une interview pour 'The Players', l'ancien joueur de Dortmund a confié avoir beaucoup appris avec Jürgen Klopp.

"Jürgen n'était pas seulement une figure paternelle pour moi. En tant qu'entraîneur, il était comme le 'mauvais' enseignant. Dans le meilleur sens du terme. Laisse-moi expliquer. De quel professeur vous souvenez-vous le plus de votre époque à l'école ? Pas celui qui vous a simplifié la vie et qui n'a jamais rien attendu de vous. Non. Vous vous souvenez de ce mauvais professeur, celui qui était strict avec vous. Celui qui vous a mis la pression et a tout fait pour tirer le meilleur de vous. C’est le professeur qui vous a rendu meilleur, non ? Jürgen était comme ça", a raconté Lewandowski.

Le buteur du Bayern Munich a continué sa comparaison : "Il ne s'est pas contenté de vous laisser être un B, vous savez ? Jürgen voulait des étudiants A+. Il ne le voulait pas pour lui. Il le voulait pour vous. Il m'a tellement appris."

"Quand je suis arrivé à Dortmund, je voulais tout faire rapidement: une passe forte, une seule touche. Jürgen m'a dit de me calmer, de prendre deux touches si nécessaire. C'était totalement contre ma nature, mais avec le temps j'ai commencé à marquer plus de buts. Quand j'ai eu ça, il m'a mis au défi d'accélérer à nouveau. Une touche. Tir. But. Il m'a ralenti pour m'accélérer. Cela semble simple, mais c'était vraiment génial", a-t-il ajouté.