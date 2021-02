Quand Liverpool a tenté de recruter Mbappé en 2017

Mbappé est l'une des meilleures stars au monde et au PSG actuellement. Le club parisien l'a obtenu en 2017, au milieu d'une énorme compétition pour les services du Français.

Parmi les clubs qui ont essayé de le signer, il y avait Liverpool. Les Anglais ont tout fait pour convaincre Mbappé et son entourage, comme le révèle 'L'Équipe'.

John W.Henry, un des propriétaires de Liverpool, a organisé une rencontre avec le joueur et sa famille dans un jet privé qui a duré environ deux heures.

Lors de cette réunion, Liverpool a tenté d'expliquer tous les points positifs et tout ce qui ferait avancer Mbappé dans sa carrière en signant ches les Reds, mais ils n'ont pas réussi à trouver un accord.

Finalement, Mbappé et son entourage rejettent Liverpool et peu après, on apprend qu'il s'installe au Paris Saint-Germain.

Des années plus tard, les Reds sont à nouveau en lice pour signer le jeune attaquant, dont l'avenir est incertain avec un contrat qui doit expirer en 2022.