Quand Maradona a conseillé Florentino Pérez d'acheter Mbappé

Après la prestation stratosphérique de Kylian Mbappé au Camp Nou, la presse espagnole n'a d'yeux que pour le héros de la soirée.

Le quotidien 'AS' a d'ailleurs profité de l'occasion pour ressortir une vieille vidéo dans laquelle on voit Diego Maradona raconter à un journaliste qu'il avait conseillé au président du Real Madrid, Florentino Pérez, d'acheter Mbappé et de vendre Gareth Bale.

"Mbappé peut devenir meilleur que beaucoup. Le Real Madrid aurait pu le recruter ? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? J'ai dit à Florentino de recruter Mbappé lors d'un gala de la FIFA. Il m'a dit : "tu sais, j'ai Cristiano, Bale, etc.". Je lui ai dit : "prends le, tu t'en fiches, vendez Bale !", a expliqué l'Argentin, décédé le 30 octobre dernier.