Quand Mbappé salue l'OL et tacle les détracteurs de la Ligue 1

Kylian Mbappé a critiqué tous ceux qui dénigrent la qualité de la Ligue 1, rejetant les critiques typiques de la "Farmer's League" à la suite de la victoire éblouissante de Lyon sur Manchester City lors du dernier quart de finale de Ligue des Champions.

Les réactions après Manchester City - Lyon

Lyon a surpris le ténor de la Premier League ce samedi, signant une superbe victoire 3-1 et qui assure à la Ligue 1 deux représentants dans le dernier carré de l'épreuve. Maxwel Cornet a donné l'avantage aux Gones en première période. Les Eastlands se sont relancés grâce à Kevin De Bruyne, mais le rentrant Moussa Dembélé les a ensuite crucifiés en signant un doublé en l'espace de dix minutes.

Le coup de sifflet de cette rencontré à peine entonné, Mbappé s'est rapidement rendu sur Twitter pour féliciter les rivaux de Ligue 1 de son équipe parisienne, tout en adressant un tacle à ceux qui se moquaient de la qualité du championnat français. La star du PSG a repris la moquerie communément utilisée de la «Farmer's League» (la Ligue des Fermies) en mettant à côté l'emoji d'un clown. Il a ensuite sauté une ligne pour saluer Lyon avec plusieurs emojis d'applaudissements pour ne pas oublier l'essentiel.

Le compte Twitter officiel de Lyon a également réagi avec son propre tweet, tout en célébrant la qualification. "Pas de fermiers ici", ont écrit les Rhodaniens avec un emoji donnant un clin d'oeil.

Lyon va se préparer mainenant à défier le Bayern Munich, le champion d'Allemagne et qui reste sur une prestation impressionnante contre le Barça. Lyon et le Bayern se rencontreront en demi-finale mercredi, le premier ayant déjà battu la Juventus et, maintenant, City, en huitièmes de finale. Le vainqueur de ce match affrontera le PSG de Mbappe ou le RB Leipzig lors de la finale de la Ligue des champions, prévue le 23 août. A noter que c'est la première fois que deux clubs sont présents dans le dernier carré. Et c'est aussi la première fois que le Top 4 est exclusivement réservé aux équipes de Ligue 1 et de Bundesliga. Vous avez dit Ligue des Fermiers ?