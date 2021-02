Quand Mourinho a sauvé Ben Haim de Drogba

C'est l'histoire du coup de pied de Tal Ben Haim à Drogba lors d'un entraînement à Chelsea qui a failli se terminer en tragédie. Et non pas à cause du coup de pied lui-même, mais à cause de la réaction de l'Ivoirien. Seul Mou a réussi à empêcher l'attaquant d'en venir aux mains avec son coéquipier.

Ben Sidwell, ancien de Chelsea, a rappelé cette curieuse histoire, dans une interview sur 'BT Sport'. "Dans ce vestiaire, il y avait de nombreux leaders : Terry, Lampard, Essien, Drogba, Ballack... Pendant l'entraînement, les gens se battaient entre eux. Je me souviens qu'Essien a cassé Shevchenko en deux", a-t-il commencé.

Un jour, Tal Ben Haim a violemment tamponné Drogba. Il s'est levé et a dit : "Je vais le tuer ! Mourinho a été rapide et a dit : "J'ai besoin de lui samedi, tu peux le tuer la semaine prochaine si tu veux". Mourinho a adoré ce moment, je pense même qu'il le cherchait", a-t-il ajouté.

La rapidité d'action de Mou, associée à son ingéniosité de médiateur, a permis d'éviter de plus gros problèmes ce jour-là. Mais, d'après la façon dont Sidwell a raconté l'histoire, il semble que cela se produisait régulièrement dans cette équipe.