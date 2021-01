"Quand on fait pression sur lui, Dybala se fait dessus"

La Juventus Turin se rend à San Siro ce mercredi pour affronter le leader de la Serie A, et pour tenter de resserrer l'écart sur le Milan AC au classement.

Un grand choc déjà décisif pour la Juventus Turin, qui a du mal à faire surface cette saison. Antonio Cassano, ancien joueur italien, n'a pas hésité à tacler la Juventus Turin, et son attaquant Paulo Dybala.

"Si les Bianconeri perdent ce match, pour eux le Scudetto est terminé. Je n’aurais jamais imaginé un Milan aussi fort, Pioli est à saluer pour son travail", a confié l'ancien international italien.

Cassano a taclé sévèrement Paulo Dybala dans ses déclarations sur la chaîne Twitch de Vieri : "Ses entraîneurs à la Juve ne l'ont pas vu comme un joueur important, donc je me demande si c'est réellement un champion ou un grand joueur. Pour moi, il n'est pas un champion, il ne fait pas la différence."

" Il marque de bons buts comme j’ai vu Di Natale, Insigne… le faire. Mais pour porter le numéro 10 dans cette équipe, il faut être à un niveau supérieur. J'ai le sentiment que quand on fait pression sur lui, il se fait dessus. Et en plus de cela, il demande 10 millions d'euros par saison ! Non mais s'il vous plait...", lâché Cassano.