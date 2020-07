Quand, où, comment, contre qui : les 700 buts de Messi

Leo Messi nous surprend sans nous surprendre. Le joueur argentin continue de régaler sur les terrains, mais tout le monde sait qu'il est capable de réaliser des choses incroyables, peu importe les joueurs qui l'entourent.

Si le temps passe et que le capitaine du Barça a atteint les 33 ans, la Pulga est toujours très importante et toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Et ses 700 buts prouvent qu'il fait partie des plus grandes légendes du sport.

700 buts, c'est 700 fois lors desquelles ses adversaires n'ont rien pu faire pour repousser l'inévitable. 700 fois lors desquelles il a prouvé qu'il n'était pas seulement un grand meneur de jeu, mais aussi un serial buteur.

Contre l'Atlético Madrid, le sextuple ballon d'Or a atteint ce merveilleux nombre : 700 buts en carrière professionnelle. Des buts qui se répartissent de la manière suivante : 630 avec le FC Barcelone et 70 avec la sélection argentine.

Il a mis un peu plus de deux ans pour passer des 600 aux 700 buts. C'était le 4 mars 2018 que l'Argentin levait les mains au ciel pour la 600e fois. Reste à savoir s'il aura le temps de passer à la prochaine centaine.

Depuis son premier but en Liga contre l'Albacete, Leo Messi en a marqué 440 autres en championnat. 114 en Ligue des champions, 53 en Coupe du Roi, 14 en Supercoupe d'Espagne, 5 en Mondial des Clubs, et 3 en Supercoupe d'Europe. Sans oublier deux marqués avec son pays : 34 en amicaux internationaux, 21 en qualifications pour la Coupe du monde, 9 en Copa América et 6 en Coupe du monde.

La Pulga a inscrit 90 penaltys, et 52 buts sur coup franc. 583 buts du pied gauche, et 91 du pied droit. Le reste, c'est 24 buts de la tête, un du torse... et un de la main !

On ne présente plus Leo Messi, pas même à une personne qui n'y connaît pas grand-chose en football. Ses 700 buts sont la preuve que l'Argentin est l'un des plus grands sportifs de l'histoire, une légende parmi les légendes.