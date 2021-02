Pepe Reina a bien failli rejoindre le PSG

Avant de rejoindre l'AC Milan en 2018, Pepe Reina aurait pu porter les couleurs du club de la capitale française. Dans une interview à 'L'Équipe', le gardien espagnol a révélé qu'il a failli rejoindre le PSG à l'été 2017. Mais l'opération n'a pas abouti.

"Il y a eu la possibilité, mais ça n'a finalement pas pu se faire. Naples n'avait pas voulu me vendre à ce moment-là (en 2017, NDLR) et je n'avais pas pu aller au PSG. L'été dernier, c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs (avec Paris) et des trucs comme ça. Mais en 2017, il y avait eu une offre écrite, qui avait été rejetée."

Désormais à la Lazio Rome, Pepe Reina s'apprête ce mardi soir à affronter le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions.