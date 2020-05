Quand Ronaldinho suppliait un adversaire d'arrêter de le frapper

L'arrière argentin s'était vu confier la tâche de marquer le Brésilien qui avait supplié son adversaire d'arrêter de le frapper en seconde période. On peut donc imaginer que le marquage était plutôt sévère...



"Il enlève son maillot et me dit: 'Prends Alvarez. S'il te plaît, ne me frappe plus.'Et il m'a donné le maillot (...) Il était impossible d'arrêter Ronaldinho, il était impeccable. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football.", a confié Alvarez dans des propos relayés par 'Marca'.