Quand Sarri motivait Higuain en parlant de Luca Toni

Aurelio Virgili, ami intime de Maurizio Sarri et fils d'un joueur italien historique, a parlé du coach à 'TuttoSport'. En plus de passer de la quarantaine de l'entraîneur de la Juve, il s'est rappelé des mots utilisés par Sarri pour motiver Higuain à son arrivée à Naples.

"Higuain est comme un fils pour lui : il le protège et l'aime", a d'abord affirmé Virgili. "Pipita et Maurizio ont une relation spéciale. Mais en général, à part Emre Can à la Juventus et Manolo Gabbiadini à Naple, qui se plaignaient de ne pas jouer, les joueurs ont de l'estime pour lui, parce que Maurizio dit les choses en face", a-t-il poursuivi.

Le technicien italien a motivé l'Argentin avec Luca Toni, qui avait été meilleur buteur de la Serie A avec Icardi une année avant. "Toni est champion du monde, mais il a 38 ans. Tu ne peux pas être derrière lui !". Des mots qui avaient touché l'Argentin, alors auteur de 36 buts en Serie A cette année-là, un record.

Virgili a également raconté ce que faisait Sarri lors de sa quarantaine. "Maurizio regarde beaucoup de foot, mais pas seulement, c'est un homme très cultivé, il lit beaucoup. Il a rigolé avec Guardiola sur les rumeurs autour du marché des transferts.