"Quand un garçon réalise un rêve, il se sent heureux"

Le FC Barcelone réalise pour le moment un sans-faute en Ligue des champions, loin de la dure réalité de la Liga. Les joueurs de Ronald Koeman recoivent le Dynamo Kiev ce mercredi au Camp Nou.

Un adversaire décimé par le coronavirus mais qu'il ne faudra pas sous-estimer pour autant. Pedri, jeune milieu de terrain du Barça, était en conférence de presse ce mardi pour analyser la rencontre : "Nous devons voir ce match comme n'importe quel autre match et chercher à prendre des points au classement."

Le joueur espagnol est principalement revenu sur ses premiers mois au Barça et sur son importance au sein de l'effectif de Koeman : "Je vis la situation de manière normale depuis le début. Je dois être moi-même, je suis encore jeune et je grandis avec les meilleurs, qui sont ici."

"Quand un enfant réalise un rêve, il se sent heureux et il n'arrive pas à y croire. Quand j'y pense... J'adore ça. J'arrive d'une équipe de seconde division, j'avais l'intention de rester ici et de travailler, mais je ne savais pas ce qui allait arriver. Je suis très heureux", a assuré Pedri, 17 ans.

Il a évoqué les différentes positions dans lesquelles il a joué lors des dernières semaines : "C'est bon de jouer dans plusieurs positions et d'aider l'équipe, mais le poste où je me sens le plus à l'aise et où je peux me montrer le plus dangereux est celui de milieu offensif", a-t-il ajouté.

Enfin, il est revenu sur sa relation avec Messi et les dernières polémiques concernant le joueur argentin : "Il nous aide de nombreuses manières, particulièrement avec ses conseils sur le terrain. Nous devons en profiter, et après c'est à lui de décider ce qu'il veut faire. C'est sa décision. (...) Messi m'a beaucoup aidé depuis mon arrivée, c'est une personne magnifique. Nous parlons de ce que parlent les joueurs dans un vestiaire, nous n'avons pas de conversations spéciales. C'est normal."