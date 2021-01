Quand Vardy aurait pu arrÃªter le football ... pour travailler Ã  IbizaÂ !

Jamie Vardy en est à sa neuvième saison à Leicester et reste l'un des joueurs incontestés du club, mais ses débuts ont été difficiles.

Il a fallu une saison à l'attaquant pour s'adapter et cela a suscité des doutes, c'est-à-dire qu'il a signé pour les Foxes et a quitté FleetWood Town à l'âge de 26 ans. Selon 'The Sun', un ancien coéquipier du joueur a révélé qu'il aurait pu avoir une toute autre vie.

Jamie Vardy a eu l'idée et la possibilité de se rendre aux Baléares, plus précisément à Ibiza, pour travailler comme représentant d'un pub sur l'une des îles les plus fréquentées par les célébrités de tous horizons.

"Je me souviens quand il a dit qu'il allait partir. Il avait une offre d'emploi pour aller à Ibiza et être représentant. Il était dans tout ça. Il vous le dira lui-même", a déclaré Ben Marshall sur la chaîne Youtube "Undr The Cosh".

Mais Jamie Vardy a finalement été convaincu de rester et il a déjà marqué 143 buts en 328 matchs pour Leicester.