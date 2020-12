Quand Zidane insultait Rothen en plein match

C'est un moment historique du football français. En avril 2004, l'AS Monaco surprenait tout le monde en battant le Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des champions.

Battu 4-2 à l'aller, les Monégasques s'étaient imposés et avaient bousculé les Galactiques au match retour. Un match pendant lequel Zinedine Zidane avait perdu ses moyens.

Jérôme Rothen, alors joueur de Monaco, se souvient s'être fait insulter en plein match par le Ballon d'Or 1998, son coéquipier en sélection. "Relève toi, fils de p***", lui avait lâché Zidane pendant le match.

Plusieurs années plus tard, Jérôme Rothen est revenu sur ce moment particulier pour 'La Boîte à Souvenirs' sur 'RMC' : "C’est un point noir pour moi, dans ma carrière. Et dans la relation que je pouvais avoir avec Zizou. On se connaissait de l’équipe de France. À ce moment-là, je ne comprends pas parce que j’avais une bonne relation avec lui, même si ce n’est pas quelqu’un qui parle beaucoup."

"Zizou perd le ballon et il y a de la frustration de sa part parce que là, ils se prennent une claque. C’est le Real Madrid, les Galactiques, qui se font éliminer par le petit Monaco, après avoir gagné 4-2 à l’aller. Ils ne s’attendaient pas à ce match de folie", a ajouté l'ancien Monégasque.