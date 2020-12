Quand Zlatan se prend pour le PÃ¨re Noel

Zlatan Ibrahimovic a déclaré qu'il était le Père Noël en apportant des cadeaux à 27 enfants : ses deux en Suède et ses 25 coéquipiers à Milan.

L'attaquant vétéran a aidé à ramener les Rossoneri vers la course au titre en Serie A depuis son retour pour un deuxième séjour au club en janvier. Seule équipe invaincue dans les cinq meilleures ligues européennes dans les matchs disputés depuis l'arrêt 2019-20 en mars causé par la pandémie de coronavirus, Milan occupe la première place avec 34 points en 14 matches, exactement le double du total qu'ils avaient au même stade la saison dernière.

Ibrahimovic a marqué 10 buts en seulement six matchs de championnat en 2020-2021, mais, fait intéressant, Milan a eu un meilleur taux de victoire sans lui dans l'équipe (72,7%) qu'avec lui (62,5%) depuis son premier match de retour au club le 6 janvier.

Pourtant, l'impact du joueur de 39 ans sur et en dehors du terrain a contribué à faire de l'équipe de Stefano Pioli de véritables prétendants au moins pour une place parmi les quatre premiers, les sept fois champions d'Europe n'ayant pas joué en Ligue des champions depuis la saison 2013- 14.

L'ancienne star de Manchester United et du Paris Saint-Germain s'estime être un cadeau pour les supporters des Rossoneri





"Je ne demande jamais rien pour moi [à Noël]", a-t-il déclaré à 'SportWeek'. "Je suis le Père Noël. C'est moi qui apporte des cadeaux à mes 27 enfants: deux sont en Suède et les 25 autres sont à Milanello. Cette année, nous avons d'énormes félicitations pour ce que nous avons fait et ce que nous faisons. Nous avons perdu très peu de matchs.

"«J'ai joué dans de nombreux clubs et j'ai du respect pour tous mes clubs, de bons souvenirs, mais Milan est le club où je me sens chez moi. Je vais à Milanello tous les matins et je ne suis pas pressé de rentrer chez moi car je suis chez moi. Je me suis senti comme ça la première fois que je suis venu à Milan, en 2010. Avec [l'ancien PDG Adriano] Galliani et [l'ancien président Silvio] Berlusconi, avec l'équipe, tous ceux qui y travaillaient, il y avait un sentiment différent, une atmosphère différente. Ils vous font vous sentir comme chez vous. J'aimais ça parce que je pouvais être moi-même et en même temps je jouais pour l'un des plus grands clubs du monde. C'est pourquoi Milan est au sommet pour moi."

Ibrahimovic a remporté 11 titres de champion dans quatre pays différents, sans compter les Scudetti de la Juventus 2004-05 et 2005-06 révoqués en raison du scandale Calciopoli, au cours d'une brillante carrière. Il a été reconnu comme le meilleur footballeur de Suède à 12 reprises, y compris cette année, mais son meilleur résultat au classement du Ballon d'Or était quatrième en 2013.

Pourtant, Ibrahimovic affirme qu'il n'échangerait pas ses 12 "Guldbollen" contre le prix de France Football car il considère sa longévité comme une grande réussite. "Je n'échangerais pas mes 12 Guldbollen contre un Ballon d'Or France Football car, pour moi, ils signifient la continuité", a-t-il déclaré.

«J'en ai vu beaucoup qui ont remporté la Coupe du Monde, le Championnat d'Europe, la Ligue des Champions, même le Ballon d'Or, ont eu une année merveilleuse, fantastique, puis ils ont disparu plus tard. Mais je suis dans ce jeu depuis 25 ans. Toujours au sommet. C'est une grande différence."

Expliquant comment il peut encore concourir au plus haut niveau après plus de 20 ans dans le football senior, Ibrahimovic a déclaré: «Gagner est ma drogue. C'est difficile à expliquer mais, quand je suis sur le terrain, je dois gagner. J'ai un taux de victoires de 95% à l'entraînement, dans les matchs d'entraînement. Ce n'est pas un mensonge".