Quatre ans de la victoire du Chili contre l'Argentine

Le Chili a vécu des années 2010 dorées en Amérique du sud, en remportant deux éditions consécutives de la Copa América en battant l'Argentine de Leo Messi à deux répétitions en finale.

En 2016, l'édition est spéciale. Il s'agit du Centenaire de compétition, créée en 1916. Pour l'occasion, la compétition se jouait entre 16 équipes et non 10 comme à l'habitude.

Une compétition unique, lors de laquelle se retrouvent donc l'Argentine et le Chili en finale. Lors de l'année précédente, l'Albiceleste était tombée après prolongation de tirs au but, sur les terres du pays chilien.

C'était le 26 juin 2016. Les Argentins espéraient bien prendre leur revanche, mais la situation se répète. Sans aucun but après 90 minutes, les deux sélections nationales vont en prolongation.

La prolongation de donne rien, et Roja et Albiceleste se retrouvent pour une séance de tirs au but. Premiers tireurs, Leo Messi puis Arturo Vidal manquent chacun leurs tirs. Mais côté Chili, plus personne ne fait d'erreur. Chez les Argentin, Biglia manque le quatrième.

De quoi sacrer une nouvelle fois le Chili. Un titre qui aura des conséquences dramatiques sur la sélection argentine, le capitaine Lionel Messi annonçant sa retraite internationale quelques jours plus tard.