Quatre recrues pour quatre postes

Le changement sur le banc n'a pas été suffisant pour changer complètement la feuille de route du club catalan. Le Clásico a de nouveau montré que l'effectif du Barça n'était pas assez développé pour une équipe d'une telle grandeur.

Leo Messi lui-même avait l'air désespéré sur le terrain du Bernabéu ce dimanche. Raison pour laquelle le club serait déjà en train de préparer un projet ambitieux pour la saison prochaine.

Le quotidien 'Sport' rapporte que le club voudrait retrouver une équipe capable de terrasser tous ses adversaires. Et les dirigeants sauraient très bien quels postes sont à renforcer.

Avec les doutes de Piqué et les blessures de Samuel Umtiti, l'idée serait de renforcer l'effectif avec un défenseur central de renom pour donner un coup de neuf à la défense blaugrana.

Le Camp Nou prévoit aussi de recruter un milieu de terrain. Malgré les arrivées de Frenkie de Jong ou Arthur dans les dernières semaines, l'idée serait d'ouvrir la porte de sortie à certains joueurs tels que Rakitic ou Vidal pour faire venir du sang neuf.

En attaque, deux postes doivent être renforcés : celui d'ailier et celui de numéro 9. Deux êtres vous manquent et tout est dépeuplé. Le Barça vit un moment difficile en raison des blessures de Suárez et Dembélé et ne veut pas vivre la même situation dans les années à venir.

Les mouvements pourraient donc se multiplier dans les prochains mois. En attendant, le club catalan devrait tout tenter cette saison pour essayer de décrocher au moins un des deux titres sur lesquels il peut encore mettre la main.