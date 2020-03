Que faire quand les stades sont vides ?

Personne ne s'attendait à ce que le coronavirus ne vienne paralyser le monde d'une telle force. De nombreux pays, dont les plus grandes puissances mondiales, ont prié leurs populations de rester chez elles.

Nombreux sont les secteurs touchés par cette regrettable crise sanitaire, et le sport n'est pas épargné. Le football, lui, a commencé à fermer ses portes petit à petit en Europe, et les plus grands championnats sont aujourd'hui suspendus. La plupart ne sait même pas quand est-ce qu'ils pourront reprendre.

En attendant, les stades sont vides, et le football est en pause et les joueurs sont eux aussi confinés chez eux pour éviter de propager ou d'attraper le virus. Footballeurs, supporters, amateurs, parieurs... Tout amoureux du football rêve du moment où il pourra revoir 22 acteurs sur un terrain et des milliers de spectateurs dans des gradins, et doit se contenter d'attendre patiemment chez lui.

Les dernières émotions que les amateurs de football ont pu voir sur un écran et surtout, avec du public, c'était lors de la dernière journée d'Europa League, même si de nombreux matches se jouaient déjà à huis clos à la demande des clubs et de l'UEFA. Le plus impressionnant dont on puisse se souvenir est le huitième de finale retour de folie joué à Anfield en Ligue des champions, entre Liverpool et l'Atlético Madrid.

Toutes les sensations y étaient. Prolongations, buts, suspens... Jusqu'à ce que Marcos Llorente et Alvaro Morata envoient le champion d'Europe au tapis et se qualifie contre toute attente au sein d'un stade où les Reds n'avaient plus perdu depuis bien longtemps, sous les yeux déçus de leurs fidèles supporters.

Après cela, plus rien. Ou plus grand chose. Les championnats européens ont tous annoncés leur suspension les uns après les autres, et le football européen a fermé ses portes, nous laissant sans ses plus belles émotions pour le week-end, et les semaines à venir.

Il a donc fallu trouver de quoi s'occuper en l'absence de football. Et ce sont bien souvent les joueurs qui se sont montrés les plus créatifs sur les réseaux sociaux, afin de s'occuper, et d'échanger avec leurs supporters.

L'idée la plus surprenante vient d'ailleurs d'Espagne, où un joueur de chaque équipe de Liga a accepté de participer à un tournoi de FIFA 20 en ligne, le "LaLiga Santander Challenge", lors duquel le gagnant récupérerait une belle somme d'argent pour la donner à la lutte contre le coronavirus. Le gagnant fut le joueur représentant le Real Madrid, Marco Asensio.

L'idée est devenue réalité grâce à l'initiative d'Ibai Llanos, une personnalité importante sur les réseaux sociaux en Espagne. Avant de créer son tournoi, il avait proposé à Sergio Reguilon, joueur du FC Séville, et Borja Iglesias, joueur du Betis Séville, de jouer le derby sur console puisque le match avait été reportés quelques jours plus tôt sur ordre de la Liga, comme le reste des matches du championnat sur cette journée.

L'événement a été suivi par près de 170 000 spectateurs sur Twitch, une plateforme de diffusion en direct souvent utilisée par les joueurs de jeux vidéos. Surtout, ce mini-tournoi a permis de récolter 180 000 euros pour la lutte contre la pandémie (dont 100 000 euros de dons de la part de LaLiga), reversés en intégralité à l'Unicef.

Challenges en tout genre sur les réseaux sociaux- dont le fameux #StayAtHomeChallenge des jongles avec un rouleau de papier toilette qui a particulièrement fait fureur chez les accros du ballon rond-, entraînements physiques, petits matches de foot avec les enfants dans le jardin... En cette période, il faut trouver de quoi se vider la tête, et rien de mieux que son sport préféré afin de passer le temps.

Les amoureux du ballon rond trouvent toujours des moyens de s'amuser. Beaucoup passent le temps sur leurs consoles ou sur internet, à jouer. Plusieurs jeux sur le thème du football existent, afin de vous permettre de retrouver les sensations que nous ne pouvons plus vivre en l'absence de ce sport tant aimé. Vous pouvez retrouver et jouer à ces jeux sur Comeon.

Tout est bon pour s'amuser et passer le temps dans cette période d'incertitude, en attendant de retrouver Messi, Cristiano, Neymar et compagnie, et les plus belles compétitions du monde.