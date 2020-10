Le Real Madrid est parti en trêve internationale en reprenant la tête du championnat espagnol, et n'a toujours pas perdu depuis le début de la saison en Liga pour le moment.

Une situation dont Casemiro se réjouit. Dans un entretien pour 'Vamos' en Espagne, l'international brésilien est revenu sur l'actualité de l'équipe de Zinedine Zidane.

"Nous sommes premiers... Les sensations sont très bonnes ! J'espère que les gens continueront de parler et que nous resterons leaders. La présaison a été courte. Nous sommes toujours en remise en forme et il nous manque un peu de rythme, mais la dynamique est bonne", a confié Casemiro sur le début de saison de son club.

Casemiro a évoqué l'absence de gros transferts, comme Kylian Mbappé par exemple : "Nous avons la même équipe qui a gagné la Liga la saison passée. Nous savons que l'effectif actuel est fort. Mbappé ? C'est un très grand joueur et on parle de beaucoup de noms pour ce club. Ce n'est pas un joueur du club et je parlerai avec lui quand il sera, s'il est un jour. J'aime bien aussi Neymar, Coutinho..."

Le milieu de terrain est revenu sur le départ de Bale : "Il s'entendait très bien avec tout le monde. Quand il joue, s'il est concentré, c'est l'un des meilleurs du monde. Pour moi, ce fut un plaisir de partager un vestiaire avec lui. J'espère que tout ira bien pour lui à Tottenham. Je le remercie pour les buts qu'il a marqués pendant les finales. Quand je pense à lui, c'est pour me souvenir des bons moments."