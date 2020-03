"Que Messi ne marque pas de buts ne m'inquiète pas"

Après sa défaite contre le Real Madrid lors du Clasico la semaine passée, le Barça retrouve le championnat et affrontera la Real Sociedad sur la pelouse du Camp Nou ce samedi.

En conférence de presse, l'entraîneur catalan s'est confié sur les sujets d'actualité de son équipe, dont les enjeux de la rencontre contre la Real Sociedad.

"La défaite est toujours une option, douloureuse, mais dans un club comme celui-ci, nous sommes préparés pour surpasser ces défaites et frustrations. Nous devons nous relever et continuer à aller de l'avant, comme nous avons fait toute la vie", a déclaré Quique Setién.

"Il n'y a pas de séquelles du Clasico. Nous sommes conscients d'avoir généré sept occasions de marquer, ce qui est un nombre important. Cette défaite ne nous affectera pas. Je comprends qu'il est très difficile pour le Barça et le Real Madrid de tout gagner jusqu'à la fin. La ligue est très compliquée, il est très difficile de gagner les matchs contre n'importe quelle équipe. Nous sommes motivés pour garder le rythme que nous voulons", a-t-il ajouté sur le Clásico.

L'entraîneur a évoqué le "favori" pour gagner la Liga : "Il n'y a pas de favori. J'insiste sur le fait que nous avons généré sept occasions franches au Bernabéu. Après, cela dépend d'une mauvaise exécution technique mais on ne peut pas nous juger le reste."

Setién a évoqué les critiques concernant Messi et son manque de but : "Le fait qu’il n’ait pas marqué récemment ne m’inquiète pas. S’il marquait, ce serait encore mieux, mais je ne suis pas inquiet. Cela peut arriver à Leo comme à n’importe qui. Surtout chez les attaquants. Il a des occasions et c’est ça qui est important. Cela fait 14 ans qu’il met des buts, alors s’il reste muet pendant quelques matches, ce n’est pas important."

Concernant le manque de temps de jeu d'Ansu Fati, l'entraîneur rassure : "Ansu est un footballeur qui a eu plus de temps de jeu et nous espérons qu’il serait toujours ici. Maintenant, il y a d’autres joueurs qui peuvent nous apporter beaucoup, mais Ansu est un joueur sur lequel nous comptons, qui travaille beaucoup et qui est un bon garçon."

Setién a aussi évoqué la polémique concernant son adjoint Eder Sarabia : "ll sera comme il l'a toujours été. Il doit juste contrôler un peu la façon dont il s'exprime, mais il gardera son caractère et c'est tout."