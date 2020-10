Le Real Madrid s'est imposé dans la douleur contre Levante ce dimanche après-midi en Liga grâce à des buts de Vinicius Junior et Karim Benzema. Mais les Merengue ont encore du travail.

L'entraîneur français du Real Madrid, Zinedine Zidane, a analysé la victoire de son équipe et s'est montré heureux et fier de ses joueurs malgré les difficultés.

"Content de la première mi-temps, mais le ça dure 90 minutes. C'est le début de la saison et on sait qu'il nous manque quelque chose, offensivement comme défensivement. On ne joue pas parfaitement, mais on prend les points. On manque de régularité. Je suis content de l'effort fourni, ils ont tout donné", a confié le Français.

"Nous pouvons être très fiers de ce que les garçons ont accompli. Nous venons juste de commencer et nous avons gagné trois matches et fait un match nul. Que pouvons-nous demander de plus ?", a continué Zinedine Zidane.

En revanche, l'entraîneur a reconnu qu'il y avait encore du travail à fournir : "Ce match ne me laisse pas de mauvaises sensations. Nous savons que nous pouvons nous améliorer et concéder moins d'occasions. Nous allons nous concentrer sur le positif qui est que nous avons trois points de plus, un clean sheet."