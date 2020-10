Que se passe-t-il avec Clément Lenglet ?

Dernièrement, le rendement de Clément Lenglet au FC Barcelone est remis en cause, lui qui se montre de moins en moins serein alors que ses responsabilités augmentent.

Dernier exemple en date, c'est son pénalty provoqué pour le Real Madrid lors du Clasico, sur un tirage de maillot de Sergio Ramos.

Lui qui avait fait oublié Umtiti la saison dernière, inquiète du côté catalan, pour ses moments de déconcentration qui peuvent être déterminants à haut niveau.

Il était déjà vu par beaucoup comme le successeur de Piqué, et formait avec lui une excellente charnière la saison dernière.

La saison actuelle a fait à la fois ressortir ses forces et ses faiblesses. Si il se montre de plus en plus entreprenant à la relance, son jeu est beaucoup plus violent, ce qui lui a couté une exclusion face au Celta et le pénalty dans le Clasico.

Le défenseur français pourra se rattraper contre Turin en Champions League, où il va devoir prouver qu'il est capable de mener la défense sans Piqué. Il sera aligné avec Araujo, le jeune prodige, et devra faire bonne impression.