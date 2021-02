Que se passe-t-il avec Joao FÃ©lix ?

Revenu à l'entraînement après avoir été testé positif à la Covid-19, João Félix était ce samedi dans le onze de l'Atlético Madrid, n'évitant pas la défaite (0-2) à la réception de Levante, pour la 24e journée de Liga.

L'international portugais lancé par Diego Simeone dans la formation de départ des colchoneros était loin de contrer les critiques qu'il subit depuis quelques temps : "Il était absent tout au long de la première mi-temps. Il a été secoué [par Rúben Vezo] au début et a décidé qu'il ne serait plus victime de fautes. Dans la seconde partie il a été plus actif et c’était les meilleures occasions de l’Atlético", peut-on lire dans l’analyse du site de "Marca", soulignant que Félix "est très loin du footballeur qui le hantait en début de saison." "Quelqu'un a-t-il changé João Félix ?", demande le quotidien espagnol.