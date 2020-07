Que se passe-t-il avec Griezmann et Messi ?

La Liga leur échappe... Les mauvais résultats du Barça lui ont valu la perte de la première place, à quatre points du Real Madrid.

Et le côté sportif a fini par influencer le vestiaire. La relation entre Quique Setién, l'entraîneur de l'équipe blaugrana, et ses hommes est de plus en plus tendue.

Selon 'AS', il y a deux joueurs qui sont particulièrement agacés par la situation : Leo Messi et Antoine Griezmann.

L'Argentin n'est pas du tout satisfait des résultats de l'équipe. Il pense qu'il y a un manque de compétitivité au sein du groupe, toujours selon cette source. Cela lui aurait même fait envisager un possible départ à la fin de son contrat, en 2021.

Griezmann, pour sa part, ne comprend pas ce qu'il fait sur le banc. La frustration s'est emparée du Petit Prince.

Setién a évoqué les deux attaquants lors de la conférence de presse d'avant-match. De Messi, il a déclaré qu'il ne spéculerait pas sur son avenir. A propos de Griezmann, il comprend sa frustration.

En pleine crise, le Barça se déplace à Villarreal. Le titre est toujours en jeu. En cas de match nul ou défaite, ils pourront presque dire au revoir au titre.