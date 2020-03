Que va-t-il arriver au Soulier d'Or ?

Alors que les championnats sont interrompus, et que personne ne sait réellement quand reprendront les championnats, les questions se multiplient. Certains championnats pourraient reprendre, et d'autres non.

C'est pourquoi une question nous vient à l'esprit ce soir : et le Soulier d'Or ? Car si les championnats ne reprennent pas tous, la course pour le titre de Meilleur Buteur Européen sera faussée.

Il existe aujourd'hui plusieurs scénarios. Le premier, c'est que tous les championnats reprennent de manière normale dans les prochaines semaines, et qu'ils prennent tous fin avant la reprise de la saison prochaine.

Dans ce cas, le Soulier d'Or sera remis au meilleur buteur des championnats européens de la saison, qui est pour le moment le buteur de la Lazio Rome, Ciro Immobile.

L'un des autres scénarios, c'est d'annuler le trophée et la course au Soulier d'Or. Faire comme-ci cette saison n'avait pas existé, afin de ne pas voir d'inégalité entre les championnats qui seront annulés ou ceux qui pourraient reprendre.

Mais que faire dans ce cas ou la Serie A, par exemple, reprend, et si la Liga, est annulée ? Le 'European Sports Media', qui organise et remet le prix, aurait donc un grand problème. Que faire ? Annuler, ou donner le trophée au joueur actuellement en tête ?

Bien évidemment, tout ceci n'est fait que d'hypothèses pour le moment, et il faudra attendre de connaître l'évolution de la propagation du virus et les décisions prises par les organisations footballistiques des différents pays.