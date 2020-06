Que veut dire la nouvelle célébration de Messi ?

Si Leo Messi était incertain en raison de douleur musculaire, le joueur argentin a bien participé à la rencontre contre Leganés et a même inscrit un nouveau but, sur penalty cette fois.

Un but qui fut son 21e de la saison en championnat espagnol, et qui lui a permis de célébrer d'une nouvelle manière, une célébration sur laquelle ses fans se sont interrogé. Il est rare de voir Leo Messi changer de célébration de la sorte. Et sur la page officielle du joueur argentin, cette célébration a été expliquée.

"Leo Messi a dédié son 699e but en tant que professionnel à ses trois fils. Et il l'a fait en imitant la posture de l'un des personnages d'un jeu auxquels ils ont l'habitude de jouer ensemble", peut-on lire sur le site.

Ainsi, le but de Leo Messi était bien dédié à Tiago, Mateo et Ciro, les trois enfants du capitaine du FC Barcelone, qui étaient probablement en train de regarder le match à la télévision.