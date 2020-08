Quel avenir pour Kévin Gameiro ?

Pour sa seconde année à Valence, Kévin Gameiro a eu moins de temps de jeu et n'a pu inscrire que huit buts toutes compétitions confondues en 39 matches joués.

Valence a perdu toutes options de jouer l'Erope la saison prochaine et le club 'che' doit maintenant recomposer un nouvel effectif pour tenter de repartir sur de bonnes bases.

Selon les dernières informations de 'AS', le club 'che' aurait demandé à Gameiro qu'il cherche une porte de sortie pour alléger la masse salariale et laisser partir le Français.

Le joueur intéresserait quelques équipes et il ne lui reste plus qu'un an de contrat sous les couleurs de Valence. Cependant, les quelque équipes intéressées voudraient attendre la fin de son contrat pour le faire venir gratuitement.

Ainsi, cette situation pourrait pousser Gameiro à rester la saison prochaine jusqu'à la fin de son contrat s'il ne trouve pas une autre destination cet été.