Quel entraineur a la meilleure expression corporelle ?

Selon l'étude, Mikel Arteta, entraineur d'Arsenal, a une expression corporelle calme, il est souriant, parle beaucoup à ses joueurs (en plusieurs langues), et donne des conseils tactiques pendant le match. Jurgen Klopp, lui, se cache souvent derrière l'humour lorsque les choses se passent mal où que son équipe est prise au dépourvu.

C'est la conclusion à laquelle est parvenue l'entreprise "Comunicar es ganar", en étudiant l'expression corporelles des différents entraineurs de Premier League sur le début de la saison.

L'un des entraineurs les plus charismatiques de Premier League, Jurgen Klopp a aussi été observé pour l'enquête. Il a tendance à exagérer ses réactions et à se réfugier derrière l'humour quand tout ne va pas bien pour lui. Il se sait leader, et est capable de créer de la pression simplement avec son language corporel.

Arteta, à l'inverse, est beaucoup plus humble et concis, sûrement parce que ce poste est son premier en temps qu'entraineur principal, et qu'Arsenal est un club exigeant. Il ne cherche pas à faire les gros titres avec des déclarations chocs et va répondre simplement aux questions en finissant avec un sourire.

L'enquête va aussi s'intéresser à des entraineurs comme Guardiola, dont le point fort est "sa mise en scène harmonieuse et en accord avec son language corporel, sa cohérence dans le discours et sa capacité à évoquer de nouveaux thèmes dans ses conférences de presse"

Marcelo Bielsa, entraineur de Leeds, est décrit comme un entraineur réfléchi, qui sait toucher les fans par son humanité et ses réflexions construites. Il ne se cache pas derrière des clichés et cherche avant tout le bien de son équipe.

Enfin, José Mourinho, un habitué des sorties polémiques est décrit comme capable d'ajouter à son discours des éléments non verbaux qui vont lui permettre de se rapprocher des médias. Il va aussi multiplier les éléments passifs-aggresifs envers ses joueurs lorsque les choses ne vont pas bien.