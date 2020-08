"Quel entraîneur dirait non à Lionel Messi ?"

La rumeur d'un éventuel départ de Messi du Barça prend de plus en plus d'ampleur. Ces derniers jours, il est annoncé du côté de Man City, Inter Milan, et.. du PSG.

Mais quelle est la probabilité de voir un jour le génie argentin quitter le bercail ? Pour Thomas Tuchel, aucune.

Interrogé sur la rumeur de Messi au Parc des Princes après la défaite en finale, l'entraîneur du club de la capitale estime que ce serait une mission impossible, mais "il ne serait pas contre" sa venue à Paris.

"Quel entraîneur dirait non à Messi ? a répondu le technicien allemand à 'BT Sport'. Mais je pense qu'il finira sa carrière à Barcelone. C'est Monsieur Barcelone. Nous avons décidé de ne pas parler de transferts pour l'instant. Nous le ferons ensemble dans les prochains jours. Nous avons beaucoup de choses à faire pour maintenir le niveau de l'équipe."