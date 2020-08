Quel est le salaire de Messi ?

Lionel Messi est toujours au centre de toutes les attentions depuis qu'il a annoncé son souhait de quitter le club 'blaugrana'.

L'Inter, le PSG et Manchester City semblent être les seuls clubs capables d'assumer un tel recrutement.

En Angleterre, on sait que le favori pour s'attacher les services de l'Argentin est Manchester City, on parle d'ailleurs d'une offre à hauteur de 100 millions d'euros, à laquelle s'ajouteraient Gabriel Jesus, Eric Garcia et Bernardo Silva.

Mais pour ce qui est du salaire, il a toujours été difficile de le situer. D'après 'L'Équipe', le joueur formé à La Masia gagne plus de 50 millions d'euros nets à l'année. Mais à ces 8,6 millions que le joueur gagne chaque mois, il faudrait retirer 45% du total qui va directement au fisc español.

L'astre de Rosario a un contrat qui court jusqu'en juin 2021, ce qui fait que le Barça pourrait économiser 100 millions d'euros bruts chaque année seulement en libérant son joueur.