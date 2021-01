Quel poste pour Sergi Roberto à son retour ?

L'attente est bientôt terminée pour Sergi Roberto. Blessé à la cuisse, l'international espagnol a passé deux mois en dehors des terrains mais pourrait bientôt faire son retour.

Ronald Koeman a lui-même confirmé la nouvelle en conférence de presse : "Sergi Roberto sera de retour avant Ansu. Je ne veux pas donner de date, pour éviter de mettre la pression aux joueurs. Ils doivent récupérer pour être en conditions pour jouer. Sergi pourrait être absent pour deux semaines supplémentaires."

Mais la question est : Sergi Roberto aura-t-il une place dans les plans de Koeman à son retour, et à quel poste ? Sa polyvalence a souvent été précieuse aux derniers entraîneurs du Barça.

Régulièrement utilisé au poste de défenseur latéral droit lors des dernières années, Sergi Roberto a vu Sergiño Dest s'adapter rapidement à cette position cette saison, et pourrait ainsi être plus souvent utilisé au milieu de terrain désormais, et profiter du départ de Carles Aleña en prêt.

Milieu ou défense, une chose est sur, sa polyvalence pourrait être un cadeau pour Ronald Koeman, qui va voir les matchs s'enchaîner dans les prochains mois et qui devrait profiter des qualités de Roberto pour donner du repos à ceux qui en ont besoin.