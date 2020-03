Quelle conséquence sur la Liga si seule la phase aller était comptabilisée

La Liga est totalement paralysée depuis jeudi. Il n'y aura aucun match pendant les deux prochaines semaines. Un laps de temps après lequel une décision sera prise pour le futur déroulement du championnat.

Pour autant, la 'COPE' a rapoporté deux manières différentes de terminer la Liga. Une d'entre elles concerne un report des matchs jusqu'à cet été. Et l'autre, serait qu'aucun match supplémentaire ne sera joué.

Afin d'envisager le pire, La Liga et la RFEF, Tebas et Rubiales devraient se rèunir pour voir comment le championnat se conclurait-il. Et on pourrait prendre en compte uniquement le classment à l'issue de la 19ème journée, soit la fin de la phase aller.

Et les champions d'automne, le Barça, termineraient donc cette saison avec le titre en poche, avec 40 points. Même nombre de points que le Real, mais meilleure différence de buts.

La troisième place serait occupée par l'Atlético de Simeone avec 35 points. Suivi du FC Séville. Les places d'Europa League seront attribuées à la Real Sociedad et Valence. Dans la zone de relégation, c'est l'Espanyol, Leganés et Mallorque qui devraient dire adieu à la première division.

Pour le moment, c'est le scénario le moins probable, mais il est toutefois envisagé, en raison de l'aggravation de l'épidémie.