"Quelle erreur d'avoir laissÃ© partir Cristiano"

Pour Hugo Sanchez, légende mexicaine, le Real Madrid a commis une énorme erreur en laissant partir Cristiano Ronaldo, en 2018.

"C’est un faux 9 [Karim Benzema]. Il fait partie de ces attaquant qui aiment participer au jeu et ne pas avoir pour seule responsabilité de marquer. C’était le cas avec Cristiano mais maintenant si, il a la responsabilité de marquer les buts. Je crois qu’il l’assume bien, mais c’est vrai que son jeu réclame un attaquant qui remplacera Cristiano à ses côtés. Quelle erreur de l’avoir laissé partir. J’aurais aimé qu’il reste plus longtemps à Madrid et le club aurait remporté plus de titres avec ses buts", regrette Hugo Sanchez, qui pense qu'il sera "très difficile" pour la Maison Blanche de trouver un numéro 9.

"Je pense qu’il est très difficile de trouver un numéro 9 qui soit à la hauteur des besoins du Real Madrid, estime l'ancien attaquant des Blancos. Ce n’est pas n’importe quel 9 qui réussit au Real Madrid. Depuis que Cristiano est parti, Benzema essaie de couvrir ce rôle. C’était un 9,5 avant ou un 10 et Cristiano était le vrai numéro 9. Historiquement, trouver un bon buteur est la chose la plus difficile. C’est ce qui coûte le plus cher. On manque d’un bon buteur qui va te garantir un certain nombre de buts. Lewandowski, Kane... il n’y en a pas beaucoup plus."

Le Mexicain a également exhorté Florentino Pérez à acheter Kylian Mbappé : "Le joueur que je recruterais ? Mbappé. J’aime bien ce joueur. D’abord parce qu’il veut jouer au Real Madrid et de par ses qualités. Benzema et Mbappé peuvent jouer ensemble. Haaland ? C’est différent. Ils sont complémentaires..."