Quelles compétitions restent en jeu malgré le Covid-19 ?

La Serie A, la Premier League, la Ligue 1, la Bundesliga, la Ligue des champions... petit à petit, les championnats et compétitions se sont mis à l'arrêt dans le monde entier à cause de la pandémie de coronavirus.

Les championnats cités sont suspendus jusqu'à nouvel ordre dans le but de ne pas répandre le virus. Mais certains pays résistent encore et ne ferment pas les portes de leurs championnats.

Europe

L'Europe est désormais le continent le plus touché par le coronavirus. Les plus grands championnats sont suspendus. Parmi ceux qui luttent encore, on retrouve celui de la Turquie, de la Russie ou encore de la Serbie.

C'est-à-dire que ce week-end, dans ces pays cités, les rencontres se joueront normalement. Ce jeudi, un match de Ligue Europa s'est même disputé entre Basaksehir et Copenhague.

Ce ne sont pas les seuls championnats encore en jeu, la Bulgarie, la Hongrie, la Finlande, l'Israël, Chypre, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, les Îles Féroé, le Monténégro et Gibraltar poursuivent leur saison 2019-20 malgré le virus.

Amérique

Plusieurs compétitions et championnats sont en pause en Amérique du Nord et du Sud en raison du coronavirus.

La Colombie, le Venezuela, le Paraguay, le Panama, la Jamaïque et les États-Unis, pour leur part, ont déjà confirmé la suspension de leur championnat.

Tandis que l'Uruguay, le Chili, le Guatemala, la Bolivie, l'Équateur, le Costa Rica, Honduras, les Bermudes, le Salvador, le Nicaragua, Haïti et la Republique de Trinite et Tobago poursuivent leur saison.

Reste du monde

Le reste du monde est également affecté par le virus qui se répand à l'échelle mondiale.

D'Australie à l'Afrique du Sud en passant par l'Arabie Saoudite, le Qatar ou encore les Émirats arabes unis, tout le monde est concerné par cette crise sanitaire et le football s'en retrouve touché.