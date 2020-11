Quelles sont les options de Koeman pour remplacer Fati ?

Gros coup dur pour Ansu Fati et pour le FC Barcelone, qui sera privé de l'un de ses joueurs les plus en forme depuis l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc du club catalan.

Opéré ce lundi après sa blessure au ménisque, le jeune attaquant espagnol devra passer par une longue période de convalescence et sera absent pour une période de trois à quatre mois.

Une situation qui laisse un vide sur le côté gauche de l'attaque de Ronald Koeman. L'entraîneur néerlandais aura plusieurs options pour remplacer l'Espagnol, des options qui ont un point commun : la jeunesse.

Pedri, Trincao, Dembélé... Trois ailiers qui ont alterné le banc et les terrains depuis le début de saison. Pour Trincao et Dembélé, il faudra changer de côté, eux qui jouent principalement sur le côté droit cette saison.

Et puis il y a Martin Braithwaite. Peu vu sur les terrains pour le moment, l'attaquant danois est polyvalent et pourrait saisir cette opportunité afin d'obtenir la confiance de son entraîneur, et un meilleur temps de jeu.

Quant à Philippe Coutinho et Antoine Griezmann, le coach du Barça préfère les utiliser à d'autres postes que sur le côté gauche cette saison. Philippe Coutinho est bien souvent utilisé au poste de milieu offensif, et Griezmann à droit ou tant que numéro 9.

Enfin pour remplacer Ansu Fati dans son groupe, l'entraîneur néerlandais pourrait aussi faire appel au jeune joueur américain de la réserve du club, Konrad de la Fuente. Le joueur est un pilier de la réserve, et est d'ailleurs sur le point de vivre sa première sélection avec la Team USA pendant la trêve.