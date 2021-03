Quelques jours de calme avant la tempête européenne pour Grenade

L'équipe de Grenade profite de quatre jours de congé pour se reposer et recharger ses batteries au moment où elle en a le plus besoin. À l'horizon, le match contre Villarreal et l'important face-à-face contre Manchester United en Ligue Europa, deux des sept rencontres que l'équipe andalouse devra disputer en 25 jours en ce mois d'avril exigeant.