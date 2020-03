Questionné sur le coronavirus, Klopp s'agace contre le journaliste

Jurgen Klopp doit à tout prix remporter le duel contre l'Atletico à Anfield s'il veut continuer à défendre la couronne de la Ligue des champions. Le coach en conférence de presse d'avant-match a été questionné par un jounaliste sur le coronavirus, et cela l'a beaucoup agacé et il a fini par se fâcher à ce sujet.

L'entraîneur allemand a demandé au journaliste en question s'il était originaire de Madrid, à quoi il a répondu qu'il était argentin, mais situé dans la capitale espagnole. "Et vous êtes inquiet que votre ville soit fermée ?", a-t-il retorqué au journaliste, ce dernier à repondu par un "mais je ne joue pas demain"

Et c'est là que le coach allemand s'est mis en colère. "Le football n'est qu'un jeu. Nous faisons partie de la société et nous nous soucions aussi, et ce sont les choses que je n'aime pas, que vous vous asseyiez ici et me posiez ces questions", a-t-il commencé.

"Vous venez de Madrid par avion, ils ferment des écoles, des universités, mais le football vaut la peine de voyager et de se déplacer. Le football fait partie d'un problème commun. Notre rôle est de jouer au football, le vôtre est de le communiquer. J'espère que vous faites mieux comme questions, honnêtement. Et c'est ce qui m'énerve vraiment. J'ai un problème, mais pas vous, et nous avons tous le même problème", a poursuivi Jürgen Klopp sur un ton très solennel.