Qui d'autre ? Haaland délivre Dortmund à la 95e minute

Il n'avait plus joué depuis le 26 mai. Le joueur norvégien s'était blessé contre le Bayern Munich et ne faisait son retour à la compétition que ce samedi contre Düsseldorf.

Pour l'occasion, Lucien Favre avait fait le choix de ne pas titulariser Erling Haaland. Cependant, l'avant-centre norvégien est bien entré en jeu en seconde période, à la 61e minute de jeu.

Et alors que Düsseldorf poussait, c'est finalement Haaland qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre pour délivrer les siens, à la 95e minute de jeu, juste avant le coup de sifflet final.

Le BvB s'est imposé sur le fil, grâce à un but de la tête d'Haaland après un bon centre d'Akanji dans la surface. Le 11e but en 12 matches de Bundesliga pour le jeune joueur de 19 ans.