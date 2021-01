Qui est Florian Wirtz, la nouvelle sensation de Leverkusen ?

C'est en mai dernier que le jeune Florian Wirtz avait fait ses premiers pas en Bundesliga. Après la reprise post-confinement, il avait fait ses débuts avec le Bayer contre le Werder Brême.

Et un mois plus tard, il devenait le plus jeune buteur du championnat allemand en marquant contre le Bayern Munich. Un record qu'il s'est depuis fait dérober par le jeune attaquant Moukoko.

Cette saison, le jeune Allemand est devenu un élément-clé d'un Bayer Leverkusen surprenant, malgré sa perte de vitesse sur les dernières rencontres (série de trois matchs sans victoire en championnat).

Il n'a manqué que deux rencontres de championnat pour le moment cette saison, et a inscrit deux buts pour cinq passes décisives. Des chiffres précoces qui feront surement penser à ceux d'un certain Kai Haverz, aujourd'hui pensionnaire de Chelsea.

Rapide, le milieu de terrain allemand sait prendre des risques devant la surface adverse et sait trouver les espaces. Excellent pour récupérer les ballons dans le camp adverse, le jeune joueur a encore une grande marge de progression, mais attire déjà les regards des grands clubs européens.