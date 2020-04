Qui marque le plus en Europe au XXIème siècle, Barça ou Real ?

Qui a marqué le plus de buts en Europe depuis le 1er janvier 2001 ? A priori, c'est une question facile. Mais il faut aller plus loin pour obtenir les meilleures réponses. Pour ce faire, nous nous en sommes remis à ProFootballDB, la meilleure base de données du monde du football.

Le premier filtre est celui des cinq grands championnats. Si l'on se réfère à ce critère, le FC Barcelone est en haut du classement avec 1763 buts, et le Real Madrid est en deuxième position, avec 1720 buts.

Le Bayern (1490), Arsenal (1391) et Manchester United (1362) complètent le top 5. Mais nous allons compliquer la chose en ajoutant les buts en Ligue des Champions, la meilleure compétition d'Europe.

Avec ce nouveau filtre, nous avons un changement de leader. Le Real Madrid serait premier (2178), et le Barça serait deuxième à huit petits buts (2170). Le reste ne bougerait pas : Bayern (1892), Arsenal (1641) et Manchester United (1633).

Si nous prenons en considération uniquement les matches de Ligue des Champions au XXIème siècle, nous comprenons mieux le changement de positions. Le Real a marqué 458 buts, contre 407 buts avec le FC Barcelone. Le Bayern est proche, avec 402, mais Manchester United (271) et Chelsea (255) s'éloignent.

Si l'on compte tous les buts officiels marqués, il n'y a pas photo. Le Barça, avec 2598 buts, est largement devant le Real Madrid, avec 2492 buts. 106 buts de différence.

Le Barça est aussi le Roi du XXIème siècle dans d'autres aspects : l'équipe qui a marqué dans plus de matches différents et qui a réalisé le plus de clean sheets.