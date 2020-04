Le FC Barcelone ne lâche pas Lautaro Martinez d'une semelle, bien qu'il ne s'agisse pour le moment que "de rumeurs" selon son agent. Mais il a aussi affirmé que son joueur aimerait jouer avec Leo Messi.

Alberto Yaqué a évoqué l'avenir de son joueur pour 'Club 947, chaîne argentine, et a passé en revue l'actualité de son joueur.

Yaqué a d'abord parlé de la prolongation de contrat de Lautaro avec l'Inter, jusqu'en 2023. "Avec tout ce qui se passe dernièrement, nous n'en avons pas parlé avec l'Inter", a-t-il répondu.

"Un départ ? Ce ne sont que des rumeurs lancées par la presse. Ils m'appellent depuis Madrid, Barcelone, depuis l'Angleterre en disant que le Real, le Barça, Chelsea le veulent. Mais je vous mentirais si je disais aujourd'hui qu'il y a quelque chose. Entre les clubs je ne sais pas, mais pour nous il n'y a rien", a répondu Yaqué.

"Il suffit que Messi fasse un compliment à Lautaro et on reçoit mille messages. Il est bien où il est. Les informations peuvent circuler, il reste tranquille comme si de rien n'était. Il veut juste jouer et marquer des buts, c'est la seule chose qui l'importe", a ajouté l'agent de Lautaro.

"Nous avons parlé avec des gens, mais qui ne sont pas des dirigeants de clubs. Pour venir aux renseignements, par respect, mais rien de formel. J'insiste, s'il y a des choses entre les clubs on ne le sait pas, mais de notre part non", a expliqué Yaqué.

Alors interrogé si son joueur lui avait un jour dit qu'il souhaitait jouer avec Messi, Yaqué a répondu de façon catégorique. "Qui n'aimerait pas jouer avec Messi".

"Imaginez jouer avec Messi avec l'Argentine, aussi jeune, c'était un rêve pour lui. Mais il n'en parle pas beaucoup, c'est un joueur très réservé", a ajouté l'agent du joueur de l'Inter.