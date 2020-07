"Qui ne voudrait pas terminer sa carriÃ¨re au Real"

Déjà âgé de 34 ans, le Ballon d'Or 2018 continue de briller sous les couleurs du Real Madrid mais son contrat actuel se terminera en fin de saison prochaine avec le club merengue.

S'il a connu un début de saison compliquée après la montée en puissance de Fede Valverde, Luka Modric a réalisé une très grande fin de saison après le confinement.

De nombreuses rumeurs évoquent son possible départ cet été mais le joueur croate a révélé dans un entretien pour 'Sportske Novosti' qu'il ne serait pas contre une retraite à Madrid.

"Terminer ma carrière au Real ? Qui ne le voudrait pas ? Mais il reste à voir si le club le voudra. Le Real est ma maison, mais le Real décide de ce qui est le mieux pour le club. Je sais que les milieux de terrain ou les attaquants restent rarement ici jusqu'à 35 ans. J'ai réussi et cela ne m'a pas été donné, mais je l'ai mérité par mon travail et mon comportement", a commencé le joueur sur le sujet.

"Si Real estime que je ne suis plus au niveau, je suis prêt pour cette option indésirable. Rien ne changerait mon émotion envers le club. Bien que j'espère briser le stéréotype selon lequel le Real ne peut pas attendre la fin d'une carrière après 34-35 ans. J'ai travaillé très fort pour arriver au Real, j'ai tout traversé et je ne renoncerai pas à ce statut à la légère. Je vais me battre sur le terrain pour mériter de rester", assure le Croate avec détermination.

"La seule chose qui soit certaine, c'est que je jouerai pour le Real jusqu'en juin 2021. (...) Je n'ai pas encore parlé avec la direction et il n'y a pas de précipitation. Le moment venu, je crois que nous nous réunirons et clarifierons nos plans, pour savoir ce que nous faisons. Je pense que ce serait normal et je suis sûr que cela arrivera. Probablement là, d'ici cet hiver", a-t-il ajouté.