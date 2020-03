Qui pour accompagner Benzema ?

L'une des choses que le Real Madrid devra faire dans les prochains mois sera de trouver un joueur à acheter sur le mercato estival afin de trouver un compagnon d'attaque à Karim Benzema.

Le quotidien espagnol 'Marca' rapporte que le club a besoin d'un attaquant de renom pour aider le Français à marquer des buts, alors que ceux qui se trouvent actuellement dans l'effectif de Zidane n'arrivent pas à convaincre.

Si Karim Benzema vit une bonne saison et qu'il a réussi à reprendre le rôle de leader en attaque chez les Merengue, le joueur ne peut pas faire tout seul et le Real Madrid est sujet à des moments plus sombres lorsque le joueur est un peu moins en forme.

Avec Cristiano Ronaldo avec lui lors des dernières années, Benzema avait bien plus de liberté pour bouger et recevoir le ballon. Aujourd'hui, il le fait toujours s'il le peut mais l'équipe perd instantanément son potentiel dans la zone de danger.

Ni Mariano Diaz ni Luka Jovic n'ont réussi à convaincre Zinédine Zidane cette saison et Gareth Bale n'est plus le joueur décisif qu'il était. Quant à Eden Hazard, l'attaquant n'est pas un habitué à ce poste et n'a pas la facilité de Benzema au moment d'occuper une place dans la zone de réparation.

Ainsi, l'idée serait de recruter un nouveau numéro neuf. Pas d'ailier mais un numéro neuf qui puisse avoir un rôle complémentaire de buteur avec KB9 en attaque. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Timo Werner... Plusieurs noms de jeunes attaquants pleins de potentiel font déjà parler la presse en Espagne.