Qui pour remplacer Lautaro Martinez ?

À Milan, on commence à s'habituer à l'idée que Lautaro Martinez ne fera peut-être plus partie de l'équipe d'Antonio Conte la saison prochaine, et qu'il rejoindra le Barça.

Il s'agit d'une rumeur incessante depuis plusieurs mois maintenant et de nombreux voyants semblent être au vert pour ce transfert : l'envie du joueur, l'intérêt du club catalan, de son entraîneur et de certains de ses poids lourds...

Ainsi, si aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs pour le moment, l'Inter Milan aurait, selon certaines sources, déjà reçu la demande de transfert de Lautaro Martinez.

Selon la 'Gazzetta dello Sport', la direction du club nerazzurro aurait donc accéléré pour chercher un remplaçant pour le joueur et s'intéresserait à plusieurs profils : Cavani, Chiesa ou Tonali.

Les trois joueurs seraient ceux qui intéresseraient le plus la direction de l'Inter Milan. Cependant, Edinson Cavani aurait déjà dit non au club, et aurait pour objectif de rejoindre l'Atlético Madrid.

Sandro Tonali est la dernière pépite italienne et brille à Brescia. Le joueur ne veut pas partir à l'étranger, et serait d'ailleurs intéressé par le projet de l'Inter. Mais le prix du jeune joueur risque d'être élevé.

Enfin, Federico Chiesa est une autre option qui plaît. La Fiorentina a déjà confirmé qu'elle était ouverte à un départ mais demanderait un minimum de 70 millions d'euros pour le transfert du joueur.