Quillot répond à Aulas : "On défend l’intérêt général"

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, a suggéré vendredi que la saison de Ligue 1 soit annulée, et que les places européennes soient attribuées aux mêmes équipes que l’année dernière. Une idée qui a fait beaucoup réagir ce samedi dans la stratosphère footballistique française.

Dimitri Payet, l’ailier de l’OM, lui a par exemple conseillé de prendre sa température, en l’allumant par rapport à la suggestion qu’il a émise. Le Réunionnais ne s’étonne pas de cette déclaration, au vu du classement décevant des Gones en Ligue 1 (7e).

Nathalie Boy de la Tour, le présidente de la LFP, a répondu, pour sa part, plus sérieusement en invitant JMA à penser à l’intérêt de tout le monde : "Ces paroles n'engagent que lui, cette solution que lui-même appelle peut-être de ses vœux (…) n'est pas celle qui a été arrêtée, elle n'a même pas été abordée durant le conseil d'administration (…) et je n'y crois pas car le championnat va aller jusqu'au bout (…) nous avons encore beaucoup de semaines devant nous (…) nous avons beaucoup de solutions alternatives".

Même son de cloche chez Didier Quillot, le président délégué de la Ligue. "La première responsabilité de la Ligue est la défense de l'intérêt général et l'intérêt général ce sont 40 clubs, 20 en Ligue 1 et 20 en Ligue 2, a-t-il confié lors d’une interview à L’Equipe. La deuxième responsabilité de la Ligue est d'organiser les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 et de les conduire à leur terme. C'est aussi l'engagement que nous avons vis-à-vis des diffuseurs. Et la seule façon d'éviter les recours, c'est que les compétitions aillent à leur terme."