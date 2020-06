L'Atlético Madrid a repris la Liga en grande forme et n'a perdu que deux points. Ce n'est pas le cas du FC Barcelone, qui a perdu son avance sur le Real Madrid au classement et qui est maintenant en retard de deux points.

Le choc entre les deux équipes au Camp Nou promet de belles choses ce mardi. En conférence de presse, Quique Setién a analysé le choc à venir contre les Colchoneros.

"Les matches contre l'Atlético sont difficiles, c'est une grande équipe. Ils ont un style très précis dans la manière de jouer au football et vont nous rendre les choses difficiles. Je considère que le reste des matches est tout aussi important que celui-ci. Gagner est une question décisive maintenant, parce que tout peut arriver. La marge d'erreur que nous avons est de plus en plus petite. Nous allons donner une importance vitale à ce match, comme nous l'avons fait avec les précédents", assure Quique Setién en conférence de presse.

L'entraîneur est aussi revenu sur le match nul contre le Celta et les possibles tensions avec son vestiaire : "Il y a toujours des controverses, puisque chacun a sa manière de penser. C'est habituel. Je n'étais pas non plus un joueur facile à gérer. Nous devons essayer de convaincre tout le monde de l'idée commune que nous devons défendre. La communication est bonne et ce n'est qu'un sujet isolé auquel je ne donne pas d'importance."

"La relation avec les joueurs est bonne, je ne vois aucun problème important. Nous avons beaucoup de réunions. Nous sommes concentrés sur le football. Les situations sont normales, ça peut changer rapidement si nous réussissons à obtenir une victoire plus large et à résoudre certaines situations sur le terrain", a-t-il ajouté.

"Nous devons tous faire des sacrifices pour le bien de l'équipe. C'est une équipe et ils savent qu'ils doivent agir en équipe. Parfois, il faut sacrifier certaines choses personnelles pour le bien de l'équipe, parce que c'est ce qui donne souvent la victoire. Je n'ai aucun problème à admettre que c'est une nouvelle vie pour moi. J'apprends beaucoup de choses", explique Setién concernant son équipe.

Son avenir sur le banc du Barça : "Je me sens tout aussi important que lorsque je suis arrivé et je vais me sentir comme cela jusqu'au dernier jour. Je fais tout ce que je sais faire et tout ce que je peux pour que tout aille bien et pour gagner les matches. Les résultats, parfois, ne dépendent pas de moi, le football fonctionne de cette manière. Les défaites provoquent toujours ces doutes et je l'ai vécu partout où je suis allé."