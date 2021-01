Quique Setién proche de signer dans un club

Quique Setién est peut-être de nouveau proche d'entraîner.

Selon le journal 'As', six mois après avoir quitté Barcelone, l'entraîneur a négocié avec plusieurs équipes chinoises dont le Dalian Pro, qui était jusqu'à il y a quelques heures, entraîné par Rafa Benítez. Les négociations se passent bien et les deux parties seraient proches d'un accord.

Pendant ce temps, le Barça et Setién s'affrontent devant le tribunal, le club remettant en question la capacité de l'entraîneur à entraîner. Pour Setién, le club catalan n'a pas tenu ses promesses sur le plan sportif et économique. L'espagnol réclame 4 millions d'euros suite à ce licenciement.