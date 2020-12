Quique Setien règle ses comptes avec le Barça

Le bref passage de Quique Setién au FC Barcelone ne laissera pas des souvenirs impérissables aux supporteurs et au club.

Ce dimanche, la presse catalane nous apprenait que le natif de Santander avait engagé des démarches pour attaquer le FC Barcelone en justice, car ses salaires jusqu'à la fin de son contrat ne lui auraient pas été versés.

Une information confirmée ce lundi par le principal intéressé. Dans une conversation avec le journaliste Juanma Castaño, Setién a révélé les détails de ces démarches.

"Le FC Barcelone ne m'a pas indemnisé depuis que j'ai été licencié. Et ils ne m'ont rien offert, non plus", explique-t-il au présentateur du 'El Partidazo de COPE'.

"Le procès contre le FC Barcelone a été intenté il y a longtemps, plus d'un mois avant l'échéance légale", assure l'Espagnol.

"Ils ne m'ont même pas appelé pour me dire que j'étais démis de mes fonctions", conclut Setién.