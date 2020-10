Rabiot remercie Deschamps et vise l'Euro

Le retour en sélection d'Adrien Rabiot en a surpris plus d'un en France, lui qui avait pourtant refusé de faire partie de la liste des réservistes lors de la Coupe du monde 2018.

Finalement, Didier Deschamps a décidé de pardonner le milieu de terrain de la Juventus Turin, et lui a fait confiance lors des deux derniers rassemblements des Bleus, en septembre et en octobre.

Dans un entretien pour 'Telefoot', le joueur a remercié le sélectionneur de l'avoir appelé et a expliqué qu'il se tournait maintenant vers son avenir en équipe de France.

"J'ai ressenti la confiance du sélectionneur lorsque je l'ai appelé pour lui dire que je ne pourrai pas être là en même temps que tout le monde le lundi. Il m'a dit que ce n'était pas grave et je l'en remercie", a expliqué Adrien Rabiot.

"Je n'ai pas de regrets. Il y a des choses qui ont été faites et je suis passé au-delà. Maintenant, c'est le présent et le futur. L'objectif est d'être appelé à chaque rassemblement et d'avoir le plus de temps de jeu possible. À plus long terme, bien sûr que l'objectif c'est d'être dans le groupe pour l'Euro", a-t-il ajouté. Rabiot sera-t-il présent pour l'Euro ?