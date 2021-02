Rafinha : "Quel club n'aurait pas souffert après la remontada ?"

Le Paris Saint-Germain se déplace ce mardi à Barcelone pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Dans un entretien au Parisien, Rafinha a évoqué la fameuse Remontada en mars 2017 (6-1), à laquelle il a participé sous les couleurs du FC Barcelone.

"Quel club n'aurait pas souffert après la Remontada ?, s'interroge Rafinha. On a l'occasion de se rattraper, de réaliser un grand match et de s'enlever cette épine du pied. Je peux vous dire qu’on a tous envie d'entrer sur le terrain et gagner ce match."

Désormais à Paris, le milieu de terrain est déterminé à aider le PSG face à son ancienne équipe.

"Ils (le FC Barcelone) n'ont pas besoin d'aide pour savoir qu'ils ont une opportunité énorme, pour trouver de la motivation pour un tel match. Je peux vous dire que tous les joueurs de ce club ont envie d'entrer sur le terrain et de gagner cette rencontre. La clé, ce sera cette motivation que tout le monde trouvera pour pouvoir battre le Barça,