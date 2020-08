"Ibrahimovic ? Je ne comprends pas pourquoi le Milan AC mise sur lui"

Il était censé représenter le nouveau visage du Milan AC, celui qui devait incarner la nouvelle politique milanaise comme il l’avait fait en Allemagne. Finalement Ralf Ragnick ne débarquera jamais dans la cité lombarde, malgré un accord entre les deux parties en début d’année 2020. L’ancien coach du RB Leipzig a vu les dirigeants confirmer Stefano Pioli dans ses fonctions d’entraineur après une bonne fin de parcours au moment de la reprise de la Serie A post Covid-19.

S’il ne s’était pas encore exprimé publiquement, l’Allemand s’est confié à la 'Gazzetta dello Sport'. S’il estime que la décision de ne pas changer d’entraîneur est une chose et que Pioli le mérite, il ne comprend pas la direction prise par le club. S’il avait débarqué à Milanello, Ragnick n’aurait certainement pas poussé pour la prolongation de Zlatan Ibrahimovic.

"Ce n'est pas mon style d'insister sur les joueurs de 38 ans, non pas parce qu'ils ne sont pas assez bons, et Ibra l'est certainement, mais parce que je préfère créer de la valeur, développer des talents. Pour moi, cela n'a pas de sens de se concentrer sur Ibra ou Kjaer, mais c'est mon idée, ni bonne ni mauvaise, simplement différente."